Sobe para 300 o número de imóveis atingidos por vendaval que chegou a 80 km/h em Belém-Pará; Veja vídeo

Moradores registraram imagens impressionantes dos estragos. Áreas foram varridas pelas rajadas de vento que destalharam imóveis e destruíram estruturas.

Subiu para até 300 o número de casas afetadas pelo vendaval que atingiu vários bairros de Belém na terça-feira (16). Segundo a prefeitura, os ventos chegaram a mais de 80 quilômetros por hora, de acordo com a meteorologia.

A Defesa Civil fez um levantamento da real situação das casas e famílias atingidas. O número chega de 200 a 300 imóveis atingidos, sendo que algumas casas foram totalmente destelhadas e outras tiveram estruturas comprometidas.

A Prefeitura garantiu que vai auxiliar famílias afetadas, concedendo auxílio moradia às mais necessitadas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que trabalha na retirada de árvores caídas durante o vendaval.

Ventos de estragos

A terça-feira foi marcada por desespero e correria. Estudantes de uma escola particular no conjunto Cordeiro de Faria, no Tapanã, ficaram assustados quando as telhas do ginásio da instituição começaram a voar para o prédio onde eles estavam.

A avenida Bruno Sechi ficou completamente alagada. Durante a chuva, já era possível perceber os estragos em uma vidraçaria. Os estragos foram filmados por câmera de celular. Os moradores relataram que faltou energia.

A dona de casa Maria Cardoso perdeu objetos de uma vida toda. Com lágrimas nos olhos, ela disse que precisou gritar por socorro. “Perdi minha televisão, geladeira eu tive que desligar logo”.

Em uma praça da avenida Bruno Sechi, os galhos de árvores ficaram pelo chão e a fiação de energia elétrica exposta. As residências continuavam no escuto. Uma conveniência e lava-jato ficou completamente destelhada e os prejuízos se espalhavam pela calçada.

No bairro Parque Verde, uma câmera de segurança registrou a forte rajada de vento, que destruiu o telhado de uma escola. Ninguém ficou ferido.

Outros pontos da cidade também foram afetados. O tenente do Corpo de Bombeiros Edir Souza disse que houve várias ocorrências, principalmente no Parque Verde. Ele informou que a situação iria ser verificada para avaliação dos danos.

Com o marido recém operado, a pedagoga Carmem Chagas disse que não sabe como fazer para dedicar os cuidados que o pós-operatório exige. A casa dela ficou completamente destruída.

“Meu marido chegou do hospital e aconteceu todo esse transtorno. As telhas da cozinha voaram. O banho foi muito difícil e desconfortante aqui pra gente”.

Na terça-feira, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil foram aos locais fazer os levantamentos e dar suporte às famílias.

Os pontos mais críticos foram registrados na Passagem Tupi, no bairro do Coqueiro, na Passagem Canaã, no bairro do Guamá, e na Avenida Padre Bruno Sechi, no bairro do Benguí.

