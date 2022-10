Sobrinho é suspeito de matar o tio no município de Oriximiná

(Foto:Reprodução) – Luiz Augusto Nunes de Souza, de 47 anos, foi morto a tiros pelo sobrinho, um menor não identificado.

O crime aconteceu na noite de quarta-feira (26), em uma residência localizada na rua Lauro Sodré, bairro Bela Vista, em Oriximiná, na região do Baixo Tocantins.

A mãe da vítima, Maria da Soledade Cordeiro Nunes, de 82 anos, foi atingida por um disparo de raspão no braço.

De acordo com informações, a arma usada para cometer o delito foi uma espingarda calibre 20. Testemunhas apontam que o motivo do crime seria uma possível discussão que teria começado em um campo de futebol.

Maria Nunes, mãe de Luiz, está com o estado de saúde estável e segue internada em um hospital da região. A informação foi confirmada pela delegada Vanessa Travassos, da Polícia Civil (PC), em entrevista concedida ao SBT.

“Sabemos que o possível suspeito é um adolescente, sobrinho da vítima. Provavelmente, foi ocasionado por uma briga, um desentendimento. Até o momento, não conseguimos localizar esse suspeito, é provável que o mesmo esteja foragido”, comentou a delegada Travassos sobre o caso.

Como o suspeito se trata de um adolescente, a conduta da PC seguirá o que está previsto no Estatuto da Criança e da Adolescente (ECA). “É importante a população vir aqui e contribuir com o trabalho, não precisa dar nome, a gente age com muita discrição.

Em relação a ser adolescente, vamos seguir os ritos do ECA, vai ser feita a investigação da própria polícia e depois encaminhada ao Ministério Público para tomar as providências”, disse a delegada.

A arma utilizada no crime não foi encontrada pelos agentes. A possibilidade é que ela esteja em posse do possível autor. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/15:55:04

