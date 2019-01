Pró-Saúde abre vagas para jovem aprendiz; Confira

A oportunidade é destinada para candidatos com ensino médio em andamento ou completo. (Foto: Reprodução)

Está em busca de uma primeira oportunidade no mercado de trabalho? Então, essa chance é para você. A Pró-Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, está com vaga aberta para o cargo de jovem aprendiz. O aprovado será lotado no Hospital Regional Publico da Transamazônica (HRPT), em Altamira, no sudeste do Pará.

REQUISITOS

Para concorrer à vaga, os interessados devem possuir ensino médio em andamento ou completo. Além disso, é fundamental ter conhecimento em informática e ter idade igual ou maior a 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

O candidato aprovado na seleção vai atuar nas seguintes funções: auxiliar nas atividades administrativas do departamento; realizar entrega de documentos e correspondências; separar documentos, organizar arquivos; elaborar, organizar e controlar documentos diversos sob orientação; auxiliar na elaboração de relatórios, planilhas e controles sob orientação; executar outras tarefas correlatas à área.

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem cadastrar o currículo pela internet.

