Pará – “Operação Target” cumpre 35 mandados de prisão contra foragidos do sistema penitenciário

(Foto:Reprodução) – Com mais de 200 agentes de segurança pública envolvidos, as forças de segurança deflagraram nas primeiras horas de quinta-feira (27) a operação “Target”, com o objetivo de dar suporte à recondução de presos evadidos do Sistema Penitenciário do Estado.

A ação, prevista para toda a Região Metropolitana de Belém, ocorre em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), Polícia Civil do Estado, Polícia Científica e Guardas Municipais.

Cerca de 35 mandados de prisão devem ser cumpridos ao longo do dia pelas forças policiais, que têm como alvos da operação foragidos do sistema penitenciário em regime semiaberto. À medida em que os mandados forem cumpridos, os foragidos serão conduzidos para a Seccional de Polícia Civil da Marambaia e, em seguida, ficarão sob a responsabilidade da Seap. (Com informações da Ascom PM-PA).

Jornal Folha do Progresso em 27/10/2022/15:47:51

