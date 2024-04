Sobrinho que matou tio com facão é condenado a 12 anos de prisão, em Uruará – PA

(Foto:Reprodução) – O sobrinho que usou um facão para assassinar o próprio tio na cidade de Uruará foi sentenciado a mais de uma década de prisão em regime fechado após julgamento ocorrido no Tribunal do Júri da Comarca de Uruará na sexta-feira (26). O réu, Josimar Oliveira da Paixão, de 24 anos, pegou 12 anos de prisão por ter assassinado Gilson Francisco Conceição Oliveira, de 41 anos. Crime ocorrido na noite de 13 de fevereiro de 2023, numa residência do Bairro Vila Bonita.

O réu foi julgado conforme a incidência penal conferida pelo artigo 121 (matar alguém), 2º II (por motivo fútil) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal Brasileiro.

Na época do crime, logo após ser preso pela PM, Josimar alegou que a vítima o agredia constantemente quando criança, e na noite do crime o ameaçou.

O homicídio ocorreu na casa onde a vítima estava dormindo, que é de propriedade da mãe do suspeito, a qual é irmã da vítima. Segundo as apurações sobre o crime, na ocasião dos fatos ocorridos, tio e sobrinho estavam bebendo em um determinado local e quando chegaram a Vila Bonita se desentenderam e a desavença terminou em assassinato.

