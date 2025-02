Socorristas da Via Brasil-BR 163, ajudam a salvar vida de morador de Novo Progresso diagnosticado com Dengue Hemorrágica

Foto: Reprodução | No final da tarde deste domingo, 16 de fevereiro de 2025, Pedro Lima Silva, de 60 anos, conhecido como “Pedro da Égua”, foi transferido com urgência após ser diagnosticado com dengue hemorrágica no Bairro Jardim América, em Novo Progresso (PA). A transferência foi realizada pela família, que ao perceber a gravidade da situação, o encaminhou para atendimento em Mato Grosso.

Durante o trajeto rumo a Guarantã do Norte (MT), Pedro teve uma crise e seu estado de saúde se agravou. Em um momento decisivo, a Ambulância da Via Brasil foi acionada para prestar socorro, conseguindo estabilizar o paciente e garantir sua chegada segura à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sinop (MT), onde ele está internado, e aguarda transferência para o hospital regional de Sinop (MT), prevista para esta segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025.

A ação foi coordenada por Sydney, proprietário da empresa Freitas Amazon Rastreamento e esposo da sobrinha de Pedro. Ele foi o responsável pela condução do veículo durante a transferência e fez um apelo para a Via Brasil, que prontamente atendeu e ajudou a salvar a vida do morador.

Sydney Freitas narrou para o Jornal Folha do Progresso, importância do atendimento rápido e eficiente prestado pelos socorristas da Via Brasil. Ele também chamou a atenção para a falta de equipamentos adequados no hospital de Novo Progresso, que impossibilitou um atendimento mais completo na cidade. Além disso, fez um alerta à população sobre o alto índice de casos de dengue na região e reforçou a necessidade de prevenção contra a doença.

O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Novo Progresso, Majury, informou que o órgão está seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS) e que providências estão sendo tomadas para conter o avanço da doença. Ele reforçou que a população deve estar atenta aos sintomas da dengue e buscar atendimento médico imediato em caso de suspeita. Para mais informações, os moradores podem procurar a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

(Assista ao vídeo abaixo)

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2025/10:41:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com