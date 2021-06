Adepará inicia terceira fase do Processo Seletivo Simplificado- Veja as datas

[Foto: Ascom / Adepara] Os candidatos podem usar a plataforma Google Meet e videochamadas pelo WhatsAppFoto: Ascom / Adepara

As entrevistas começaram para candidatos às vagas de Tomé-Açu, Moju, Belém, Tailândia, Chaves, Santarém Novo, Garrafão do Norte, Viseu, Santa Luzia do Pará, Curralinho e Breves

Iniciou nesta segunda-feira (07) a terceira fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS) promovido pela Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará), que contempla a realização de entrevista dos candidatos do polo de Belém. As entrevistas começaram para candidatos inscritos às vagas disponíveis nos municípios de Tomé-Açu, Moju, Belém, Tailândia, Chaves, Santarém Novo, Garrafão do Norte, Viseu, Santa Luzia do Pará, Curralinho e Breves.

Até o próximo dia 23 de junho, prazo final das entrevistas, essa etapa será realizada virtualmente, seguindo as normas de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS). “Todas as entrevistas estão sendo on-line, considerando o cenário pandêmico. Aos candidatos que procuraram o polo de Belém na forma presencial, nós estruturamos um local para recebê-los, e eles possam realizar a entrevista”, disse Danyelle Negrão, gerente da Área de Gestão de Pessoas (GAGP) da Adepará.

A plataforma Google Meet e videochamadas pelo aplicativo WhatsApp são as formas de contato entre a comissão avaliativa e o candidato. Em caso de inviabilidade no acesso por uma plataforma, a outra estará disponível para evitar prejuízos.

Avaliação – A comissão avaliadora é composta por cinco integrantes, sendo dois fiscais agropecuários (engenheiro agrônomo e médico veterinário), dois assistentes administrativos e um responsável pela GAGP. Mauro Fadul, relator da comissão, ressaltou que em todos os polos serão adotados métodos de avaliação virtuais. Os candidatos com problemas de conexão à internet poderão se dirigir ao polo regional e realizar a entrevista on-line, com obediência aos protocolos de prevenção à Covid-19.

“A comissão avaliativa dos polos de Paragominas, Marabá e Santarém será a mesma da sede em Belém, e com as mesmas plataformas: Google Meet e WhatsApp, por questões de segurança. Em cada um desses polos haverá um técnico para atender aos candidatos que não tiverem acesso à internet boa ou que desejarem realizar presencialmente”, informou o relator da comissão.

Datas e locais de entrevista:

11 de junho (sexta-feira) – Polo Paragominas

Municípios: Ipixuna do Pará, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Aurora do Pará, Abel Figueiredo, Rondon do Pará e Ulianópolis.

Endereço: Sede da Gerência Regional de Paragominas – Rua Roberto Fernandes, nº 251, bairro Promissão.

15 e 16 de junho (terça e quarta-feira) – Polo Marabá

Municípios: Curionópolis, Itupiranga, Parauapebas, Cumaru do Norte, Conceição do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, São Domingos do Araguaia, Piçarra, São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Goianésia do Pará, Pacajá, Floresta do Araguaia, Xinguara, São Geraldo do Araguaia e Eldorado do Carajás.

Endereço: Sede da Gerência Regional de Marabá – Rua Vitória Régia, nº 117, bairro Amapá.

22 e 23 de junho (terça e quarta-feira) – Polo Santarém

Municípios: Almeirim, Prainha, Anapu, Uruará, Placas, Vitória do Xingu, Jacareacanga, Trairão, Itaituba, Novo Progresso, Altamira, Terra Santa, Faro, Monte Alegre, Alenquer, Oriximiná e Juruti.

Endereço: Sede da Gerência Regional de Santarém – Avenida Curuá-Una, nº 556, bairro Santíssimo.

Serviço: Para sanar quaisquer dúvidas sobre o processo de entrevista e os resultados, o candidato pode acessar o Edital do PSS, publicado no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br, ou entrar em contato com a Ouvidoria da Adepará pelos telefones (91) 3210-1101/1121 ou (91) 99392-4264.

07/06/2021

