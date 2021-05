Soldado da PM é exonerada após acusar tenente-coronel por assédio sexual e ameaças de morte

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nascimento acusa o tenente-coronel Cássio Novaes por assédio sexual e ameaças de morte. Ela decidiu denunciar o caso em abril na Corregedoria da PM, mas os assédios começaram em 2018. O oficial foi afastado do comando do batalhão.

Segundo apurou o G1, Nascimento tomou a decisão após sofrer pressão dentro da corporação. Ela atuava no 45° Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), em Praia Grande, no litoral de São Paulo, mas a denúncia era da época que ela atuava na capital paulista.

