Projeto da USP disponibiliza videoaulas com conteúdo do ensino médio

Material era oferecido para alunos ingressantes; agora qualquer pessoa pode acessar

A plataforma A USP te Espera, da Universidade de São Paulo (USP), passou a disponibilizar gratuitamente para qualquer pessoa videoaulas com conteúdo de matérias do ensino médio. Esse material era oferecido apenas para os alunos matriculados em cursos de graduação da instituição.

A iniciativa visa ajudar os estudantes do ensino médio complementando a aprendizagem adquirida em sala de aula nas escolas, além de ajudar os estudantes que ingressam nos cursos de graduação a rever e reforçar alguns assuntos básicos que serão utilizados ao longo do curso.

No momento, estão sendo oferecidas apenas videoaulas das disciplinas de Matemática, Física, Química e Biologia. O material foi desenvolvido por professores da USP, em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“Embora o projeto faça parte do Programa de Acolhimento da Pró-Reitoria, direcionado ao aluno ingressante, é importante destacar que o conteúdo é aberto e as videoaulas podem ser muito úteis e interessantes para os alunos veteranos e também para os estudantes do ensino médio”, afirmou o pró-reitor de graduação, Edmund Chada Baracat.

A previsão é que a plataforma ofereça videoaulas das oito disciplinas que compõem a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BNCC): Matemática, Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia e Inglês.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

