TIM apresenta projeto sustentável que levará rede 4G a localidades remotas no Norte do Brasil

Operadora investe na instalação de antenas nos estados do norte brasileiro com uso de energia de matriz renovável, para garantir o funcionamento das estruturas em locais remotos (Foto:Divulgação)



Para cobrir 100% dos munícipios com 4G no Brasil até 2023, a TIM anuncia um ambicioso projeto batizado de SkyCoverage. Além de apoiar a inclusão digital no país, levando a rede de quarta geração a regiões que hoje não têm a cobertura, a iniciativa utiliza várias tecnologias, inclusive o uso de estruturas simplificadas e energia renovável, como painéis solares para conectar torres e antenas. A região Norte terá localidades beneficiadas em diversos municípios do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Líder em cobertura 4G no Brasil, chegando a 4.121 cidades, e com a maior rede NB-IoT do país, a TIM já está, com o projeto SkyCoverage, integrando áreas remotas, com as primeiras antenas sendo instaladas desde o início de 2021.

A companhia vai investir na instalação de antenas nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Amapá e Roraima ao longo do ano, para levar cobertura de quarta geração a distritos, vilas, estradas, resorts e pontos turísticos que hoje, por exemplo, não são atendidos por outras operadoras.

Além disso, considerando a relevância do pilar sustentabilidade, a empresa opta por adquirir energia de matriz renovável para garantir o funcionamento das suas estações (antenas), com adesão a soluções offgrid, ou seja, que não dependem de rede elétrica para funcionamento, mas de alimentação de energia através de painéis fotovoltaicos. O objetivo é levar a rede de quarta geração a locais de difícil acesso e sem energia elétrica disponível, com a instalação de torres e antenas alimentadas por painéis solares.

Dessa forma, a operadora garante uma maior cobertura 4G também com infraestrutura simplificada, de baixo impacto ambiental e menor custo. “Esse novo projeto foi desenvolvido com o intuito de levar conectividade à população do norte do Brasil que não tem acesso à conectividade de ponta por questões logísticas e de infraestrutura, com o uso de diferentes tecnologias”, afirma o gerente de Engenharia da TIM Centro-Oeste e Norte, Anderson Machado.

A TIM tem, também, o compromisso de promover iniciativas verdes, alinhadas aos pilares ESG (ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) da companhia, e sabe a importância das fontes renováveis não apenas para promover a redução do custo, mas -principalmente- para atender a uma demanda crescente de toda sociedade por energia limpa, por isso tivemos a iniciativa e preocupação em fechar parcerias com empresas que pudessem gerar energia para as nossas antenas em busca da eficiência energética.

“Ao levarmos a cobertura 4G por meio do investimento em milhares de sites a áreas mais distantes, estamos não só ajudando o Brasil na questão da inclusão digital, como ativando o potencial econômico e social dessas regiões, seja para o aumento da produtividade ou para incentivar a educação”, conclui Anderson Machado