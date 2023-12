Solidariedade! Empresário Fabio Menudo distribui cestas para a População de Sinop (MT)

O empresário Fabio Menudo, está distribuindo cestas básicas, de 30 kg de alimentos para a população carente do Município de Sinop, no estado do Mato Grosso. (Fotos:Via WhatsApp)

As imagens postadas nas redes sociais, mostra o ato singelo e agradecimento das pessoas que recebem as cestas.

Conforme mostra as imagens, Fabio, procura as pessoas mais carentes de todos os recantos do Município, até ajuda em dinheiro foi feita para pessoas com mais necessidades, da zona urbana e da zona rural. Ao receber suas cestas básicas, eles não escondem no rosto alegria pela bondade recebida, e a garantia de uma mesa farta durante a semana santa.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, entrou em contato com alguns moradores da cidade de Sinop-MT, e foi perguntado sobre o ato do empresário e tivemos varias respostas, uma delas foi selecionada, que ao perguntar se o mesmo conhecia o Fabio Menudo, disse que sim, que o exemplo dele deveria ser seguido pelos empresários bem sucedidos do município, que o gesto ajudaria a alegrar muitas famílias da cidade neste momento de festa natalina, “Se 20% dos ricos de Sinop fizesse isso todos os anos ajudava muito, concluiu.

O gesto de solidariedade de Fabio Menudo deve ser imitado por outros empresários. Que bom seria que aqueles que muito receberam de Deus partilhassem com seus irmãos um pouco das bênçãos de Deus em sua vida! Parabéns Fabio! O povo de Sinop agradece seu gesto e pede a Deus que retribua com mais prosperidade, saúde, paz e felicidade!

Solidariedade! Empresário Fabio Menudo distribui cestas com a População de Sinop (MT)

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/12/2023/11:51:27

