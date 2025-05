Show do Coldplay em Belém deve ser confirmado nesta quarta-feira

Foto: Reprodução | Os shows estão previstos para acontecer em novembro, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

A espera está prestes a acabar: o lineup do festival Global Citizen será divulgado nesta quarta-feira, 30 de abril. Pela primeira vez no Brasil, o evento será realizado em Belém, cidade que também sediará a COP30 em 2025, reforçando seu protagonismo nas discussões ambientais e sociais em escala global. Os shows estão previstos para acontecer em novembro, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão).

O Global Citizen vai muito além da música. Reconhecido mundialmente, o festival tem como principal missão o combate à pobreza extrema e o incentivo à sustentabilidade, reunindo artistas de renome internacional para promover causas sociais. Já passou por cidades como Nova York, Paris, Hamburgo e Joanesburgo. Em edições anteriores, nomes como Beyoncé, Coldplay, Elton John, Ed Sheeran, Lady Gaga e Metallica marcaram presença nos palcos do evento.

Especulações e apostas para o lineup

Enquanto o anúncio oficial não acontece, as redes sociais seguem em clima de expectativa. Um dos nomes mais citados pelos fãs é Billie Eilish, que possui forte engajamento com pautas ambientais. A cantora, no entanto, ainda não teve sua participação confirmada.

Outro nome bastante especulado é o da banda Coldplay, que tem mantido o público brasileiro em suspense com rumores sobre uma nova passagem pelo país. Também ganha força o nome de Dua Lipa, que tem shows agendados no Brasil em novembro — coincidindo com a data estimada para o festival.

Com entrada gratuita, o Global Citizen costuma distribuir ingressos por meio de campanhas de engajamento social, como a assinatura de petições, participação em ações de conscientização e doações para projetos apoiados pela organização.

Belém no centro das atenções globais

A escolha de Belém como sede do festival e da COP30 reforça o reconhecimento internacional da capital paraense como símbolo da luta pela justiça climática. Além de promover cultura e entretenimento, o evento deve impulsionar o turismo, movimentar a economia local e ampliar o debate sobre o futuro da Amazônia.

