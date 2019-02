STJ condena CPTM a pagar R$ 20 mil a mulher que sofreu abuso em trem

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na decisão, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, considerou que tudo o que acontece dentro do trem é de responsabilidade da companhia. Para a ministra, a empresa como concessionária de transporte público, tem a obrigação de garantir a segurança e o bem estar dos passageiros.

A defesa da vítima informou que vai entrar com recurso na Corte por considerar o valor “irrisório”. A decisão, por 4 votos a 1, foi da Terceira Turma do STJ. Segundo a Corte, é a primeira vez que uma instância superior decide que a empresa de transporte tem que pagar uma indenização a uma vítima.

