Sucuri gigante é flagrada em igarapé; assista!

(Foto| Reprodução) – O que você faria se estivesse tomando banho em um igarapé e desse de cara com uma sucuri gigante?

Sucuri é flagrada “passeando” em igarapé e assusta homens que estavam no local.

O que você faria se estivesse tomando banho em um igarapé e desse de cara com uma sucuri gigante? Foi o que aconteceu com três homens, que se assustaram ao se depararem com a cobra. As informações são do portal Debate Carajás.

O vídeo foi postado no YouTube, no dia 14 de setembro de 2020 e já está com mais de 370 mil visualizações. Pelas imagens, não se sabe a data certa do flagra, muito menos o local onde a cobra foi filmada.

Nas redes sociais, internautas brincaram com a situação. “Minha sogra depois do almoço”, disse um. “Se a pessoa tiver problema de coração, só dela ver um bicho desse tamanho, já morre de infarto na hora. O tamanho dela susta muito”, afirmou outro.

Nas imagens, é possível ver a cobra deslizando devagarinho e se escondeu embaixo de um tronco de vegetação.

Assista:

Autor: Com informações do portal Debate Carajás/sábado, 21/11/2020, 13:53

