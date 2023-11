Motoristas de aplicativo ameaçam cancelar corridas por menos de R$ 10,00 em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Desde a última segunda-feira (30), que motoristas que atuam em veículos de aplicativo iniciaram uma campanha pelas ruas de Parauapebas ameaçando cancelar qualquer tipo de corrida que seja taxada em menos de R$ 10,00. Vários carros estão circulando pelas ruas da cidade com adesivos com a seguinte frase: “Mínima de R$ 10,00 ou eu cancelo”.

De acordo com o apurado pela equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar, a campanha encabeçada pela Associação de Motoristas de Aplicativo de Parauapebas (AMAP), por motoristas do Aplicativo 99, tem como objetivo chamar a atenção dos usuários e da própria plataforma sobre os valores, que segundo eles, não estão compatíveis com os gastos que os condutores têm para disponibilizar os veículos nas ruas.

Outras reivindicações dos motoristas, tem relação com as condições de algumas vias da “Capital do Minério” que se encontram esburacadas, aumentando assim as despesas com manutenção dos veículos e também o alto preço da gasolina.

A ação dos motoristas de aplicativo vem dividindo opiniões dos usuários nas ruas da grande Parauapebas.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/10:37:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...