Sugestão de Pauta: Projeto capacita jovens da Amazônia para o uso sustentável de recursos naturais

Segue sugestão sobre iniciativa do Idesam na capacitação de jovens da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã (AM) que visa orientar sobre as possibilidades de geração de renda juntamente com a conservação da biodiversidade local.

Avalie o interesse na publicação e caso precise de mais informações osbre essas e outras açoes do IDESAM estamos à disposição.

Projeto capacita jovens da Amazônia para o uso sustentável de recursos naturais

O Idesam, em parceria com a plataforma Global Giving e a 3M realiza o projeto “Engajamento da Juventude no Uso Sustentável de Recursos Naturais da Amazônia”. O objetivo da iniciativa é, inicialmente, sensibilizar jovens da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã quanto às oportunidades de geração de renda existentes no território, promovendo a conservação da biodiversidade e fortalecendo cadeias de valor locais.

A iniciativa oferece um curso técnico em parceria com o Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas (IFAM), focado na gestão de empreendimentos florestais de base comunitária. O curso busca capacitar cerca de 40 jovens, de 18 a 32 anos, das comunidades da RDS, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável na região. Com 54% de participação feminina, o projeto incentiva a gestão de negócios florestais, madeireiros e não madeireiros, como a produção de breu e copaíba, além de Sistemas Agroflorestais.

“O projeto visa ampliar as oportunidades para a juventude local, conectando-a com práticas sustentáveis e garantindo a longevidade dos empreendimentos regionais”, afirma Aretha Alves analista do Idesam.

As oficinas foram executadas pela equipe do Idesam juntamente com professor Dielcy Lima do IFAM, em parceria com o projeto Conexão Amazônia apoiado pela CNP Seguradora. O primeiro módulo do curso abordou boas práticas de coleta e rastreabilidade de produtos florestais para o extrativismo e usina de óleos amazônicos com a participação de 34 pessoas. Para o segundo módulo foram abordados os temas de plano de manejo florestal, movelaria e precificação de produtos com a participação de 41 pessoas.

O módulo 3 tem previsão de ser realizado na primeira quinzena de outubro de 2024 na Comunidade São Francisco das Chagas do Caribi, na RDS Uatumã, e terá a apresentação dos planos de negócios elaborados pelos alunos que participaram das oficinas.

Robert Viana, técnico do Idesam destaca que “o curso cria oportunidade para que os jovens possam aprender a serem empreendedores com o objetivo de desenvolver negócios a partir dos produtos da sociobiodiversidade com foco na geração de renda em suas comunidades e na conservação das florestas”.

Sobre o Idesam

O Idesam é uma ONG amazonense com atuação na Amazônia Legal desde 2004 e trabalha pela conservação e desenvolvimento sustentável da Amazônia e suas populações. Possui a qualificação de Organização Social de Interesse Público (Oscip) e possui o reconhecimento como uma das 100 melhores ONGs do Brasil em 2022 e como a melhor organização ambiental da Região Norte pelo prêmio Melhores ONGs 2020. Recebeu o Prêmio Empreendedor Social 2022, promovido pela Folha de S. Paulo e Fundação Schwab, na categoria ‘Inovação e Meio Ambiente’; e é credenciado como ator da Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas (2021-2030). Para saber mais, acesse: www.idesam.org

Fonte: Hedylaine Boscolo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/2024/15:45:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...