Brasil investe mais de U$ 50 bilhões em tecnologia e é potência do setor

Com altos investimentos realizados ao longo do ano passado, o Brasil retornou ao grupo das dez maiores potências globais do mercado de tecnologia da informação (TI). Foram mais de U$ 50 bilhões aplicados no setor, sendo 30% direcionados para o mercado de software e 22% para o de serviços. Em 2022, os valores registravam 26% e 19,5%, respectivamente.

Já o investimento no mercado de hardware, que representava 54,6%, caiu para 48%. Entretanto, os números mostram que o país caminha para a média global, cuja distribuição é de 43% em hardware, 31% em software e 26% em serviço.

Os dados são do estudo “Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2024”, produzido pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), e revelam, ainda, que o país manteve 1,6% dos investimentos em tecnologia no nível global e 37,2% em toda a América Latina.

De acordo com o conselheiro da ABES e responsável pelo estudo, Jorge Sukarie Neto, nos últimos anos, foi possível verificar a mudança no direcionamento dos recursos para a área.

“Vimos os investimentos em software e serviços crescerem e, pela primeira vez, desde que começamos o Estudo, em 2004, com a soma dos investimentos em software e em serviços superando os investimentos em hardware, mostrando o avanço que Brasil teve no grau de maturidade de seus investimentos em TI.”

Mercado de software em expansão

De acordo com estimativas do Statista Market Insights, plataforma alemã de coleta e análise de dados, o mercado global de softwares deve gerar US$ 698,80 bilhões em receitas este ano. O relatório estima uma taxa de crescimento de 5,27% nos próximos anos, e o faturamento do setor pode chegar a US$ 858,10 bilhões até 2028.

Bruna Boner, CEO da empresa que atua com Tecnologia da Informação (TI), Globalweb, relatou à imprensa que o mercado de software tem mostrado uma “resiliência notável no Brasil”, principalmente aqueles desenvolvidos para atender às necessidades de negócios e empresas.

Além da escolha da metodologia, Boner destaca que o desenvolvimento de softwares depende de um planejamento estratégico que considere as necessidades e os objetivos específicos dos projetos. Para auxiliar nesse processo, desenvolvedores podem usar os recursos fornecidos por uma ferramenta uml online.

O diagrama UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem ou notação padrão que permite desenhar fluxos de projetos para a criação de softwares. Por meio de formas visuais, cores e terminologias padronizadas, ele possibilita visualizar as etapas, relações e respostas de sistemas. A ferramenta também mostra a relação estrutural entre cada componente físico e subcomponente.

Oportunidade para profissionais da tecnologia

O cenário de transformação digital faz com que as organizações adotem novas tecnologias e, para isso, demandem profissionais de TI. Segundo o levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE), de janeiro a outubro do ano passado, houve crescimento de 79,6% das vagas na área, quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

O aumento da demanda por esses especialistas faz com que sejam disputados e tenham remunerações competitivas. O salário de um arquiteto de softwares varia entre R$ 15.350 e R$ 25.800, conforme o Guia Salarial Robert Half 2024.

Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), soluções de gestão, nuvem e cibersegurança foram apresentadas pela ABES como algumas das tendências de crescimento no setor. A empregabilidade para profissionais que atuam com essas tecnologias tende a se manter aquecida pelos próximos anos.

