Suposta bomba em aeroporto no Paraná era pacote de coxinhas, diz PF

O voo partia do Aeroporto Internacional das Cataratas para Santiago, no Chile

Uma ameaça de bomba fez o aeroporto de Foz do Iguaçu (PR) ser fechado na noite de domingo (11). O pacote, no entanto, tinha coxinhas. Um dos passageiros disse à comissária de bordo que estava com uma “bomba”. O voo partia do Aeroporto Internacional das Cataratas para Santiago, no Chile, por volta de 21h. “A aeromoça pediu que ele guardasse o objeto, e ele disse: ‘mas é uma bomba’. E o importante neste caso é que não foi só uma aeromoça que ouviu. Foram duas aeromoças e outros passageiros também. Inclusive, houve um certo alvoroço a bordo quando ele falou isso”, delegado da PF Marco Smith. A Polícia Federal foi acionada para verificar a ameaça, o aeroporto foi fechado para pouso e decolagem, e o avião foi evacuado e direcionado para um local afastado e seguro. Durante a inspeção, nenhuma ameaça foi encontrada e os policiais detectaram que o homem levava um “pacote de coxinhas”. O voo acabou sendo cancelado. O passageiro, que era estrangeiro, foi detido em flagrante por expor a perigo a aviação. Depois de ser retirado da aeronave, ele foi levado para o posto da PF. Ele ficou em silêncio durante o depoimento, e estava calmo segundo o delegado. Segundo a polícia, o passageiro trabalha no ramo da hotelaria e estava viajando a serviço. Ele deve passar por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (12). Se condenado, pode pegar até cinco anos de prisão. “Em conversas informais foi detectado que ele [passageiro] tinha um pacote de coxinhas e seria isso que ele teria dito que seria a suposta bomba. […] Uma afirmação de que haveria uma bomba a bordo é bastante séria, e tem que ser averiguada e descartada”, disse o Delegado Marco Smith

Fonte: POR FOLHAPRESS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2023/14:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...