Suspeito de ameaçar e agredir companheira passa mal durante abordagem da PM, em Santarém (PA

Na manhã de domingo (27), uma guarnição da PM foi acionada para atender uma solicitação de violência doméstica, na Avenida Olavo Bilac, no bairro Santarenzinho, em Santarém.

A mulher identificada como Aldenice Rodrigues Vasconcelos informou aos militares que seu companheiro, Márcio dos Santos Silva, chegou de madrugada na residência bastante alterado e a agrediu com capacete, lesionando suas pernas.

O suspeito retornou à casa nesta manhã pedindo o celular da companheira. Na recusa da entrega, Márcio ameaçou a vítima. Diante das denúncias, a Polícia Militar realizou diligências na área.

Márcio foi localizado na rua Ipojucan, no Santarenzinho, juntamente com uma mala de roupas. Durante a abordagem dos homens da lei, ele que é portador de marca passo e toma remédio controlado começou a passar mal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e o conduziu até a UPA 24h para atendimento médico.

Posteriormente, suspeito e vítima foram encaminhados até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). No local, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por ameaça e ambos foram liberados.

(Com informações da PM/Foto: Blog do Pião).

Jornal Folha do Progresso em 28/11/2022/08:49:52

