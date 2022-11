Moradora de Tailândia recebe ligação e descobre que tem dívida de 10 mil na Equatorial

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Pará, através da delegacia de Tailândia, indiciou o “dono” do terreno no Daniel Berg, conjunto de casas populares que foi ocupado por moradores há cerca de 2 anos. A propriedade fica na entrada do conjunto.

O homem de 72 anos foi identificado e encaminhado à delegacia ainda pela manhã, por uma guarnição do 45º BPM, onde permaneceu até ser liberado na noite de ontem (24) pela Justiça.

O idoso disse em depoimento à polícia que comprou o terreno que tem cerca de 70 lotes de terceiros. Ele contou ainda, acompanhado pela advogada, que não sabia que o poço perfurado na propriedade fornecia água ao conjunto. O poço em questão foi perfurado pela construtora responsável pela obra das 1029 casas do local.

Responsável pelo abastecimento de água desde o início da ocupação, foi apenas essa semana que dois homens tamparam a boca do poço com cimento. O idoso identifico como Geraldo, confessou ao delegado que pagou um pedreiro para fazer o serviço. Como o poço foi reaberto, ele foi pessoalmente ao local interromper novamente o fornecimento de água.

De acordo com a família e defesa, o idoso enfrenta problemas de saúde. Ele é morador de Tailândia há cerca de 10 anos e mora na zona rural.

O Código Penal do Art. 265, determina que atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força, ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública, prevê reclusão de um a cinco anos e multa.

A Prefeitura de Tailândia estuda a possibilidade de desapropriar a área, que fica entre o Daniel Berg e residencial Jardim do Valle, para investimento social em benefício da população. (Com informações do Portal Tailândia).

