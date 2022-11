Terror na BR 163- Caminhões voltam há serem atacados por tiros na BR 163 em Novo Progresso no Pará;Vídeos

Na tarde deste domingo, 27 de novembro de 2022, caminhões em sua maioria da empresa de transportes Amaggi foram atingidos por tiros, na serra da Anita no município de Novo Progresso (PA).

Em vídeos divulgados nas redes, motorista mostram ao menos quatro caminhões da Amaggi e ouros dois foram atingidos por disparos neste trecho.

Leia mais:Atacado por bandidos na BR 163, motorista mostra marcas de tiros em caminhão: “Só Jesus na causa”

Na última quinta-feira , 24 de novembro de 2022, caminhões foram atingidos por tiros nas proximidades da Vila Isol (distante 85 km de Novo Progresso), motoristas relataram que os disparos vinham do mato, ninguém foi preso.

Assista ao vídeo

Nota Amaggi

Em nota, a Amaggi confirmou que caminhões pertencentes a sua frota foram alvos de disparos de arma de fogo. Segundo a empresa, o atentado ocorreu por volta das 11h. “Felizmente os danos foram apenas materiais e nenhum dos motoristas se feriu”, disse a Amaggi. A empresa afirmou que comunicou imediatamente o ocorrido à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e que está prestando toda assistência aos seus motoristas.

Acidentes

No mesmo trecho onde ocorreu os disparos, dois acidentes envolvendo caminhões foi registrado na tarde deste domingo (27).

Um caminhão carregado com milho perdeu o controle e saiu da pista e tombou, a carga ficou esparramada, o motorista e carona foram levados de ambulância para o hospital com escoriações pelo corpo, sem risco de morte.

Motorista mostra buraco da bala no caminhão (Assista)

Outro acidente ocorreu horas após o ataque com tiros, o motorista descia a serra da Anita e acabou perdendo o controle do veículo e tombou. A carga de madeira foi lançada pela via. Os dois acidentes foram atendidos por funcionários da empresa Via Brasil-163, n]ao temos relatos de vítimas.

Assista ao video

Mais tiros

Novos disparos foram registrados nas proximidades da comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso), em áudio enviado para redação do Jornal Folha do Progresso, motorista relata que foi atingido, o disparo atingiu a lateral do caminhão, não danificou o sistema, disse. Eles estavam no mato, naquela serrinha, depois da Alvorada, no meio do mato, eu cuidei o painel do caminhão, não estragou nada, concluiu.

Caminhão carregado com madeira tomba -BR 163

Governo do Pará acompanha os casos da BR 163

O governo do Pará entrou em contato com a PRF, que citou relatos de tentativas de bloqueios por moradores da Vila Isol, conhecida como “Km Mil”, a cerca de 87 quilômetros do centro de Novo Progresso. A PRF informou ao governo paraense que tem feito rondas no local, inclusive durante a madrugada. A PM do Estado vai dar suporte às rondas. (Fonte:UOL)

A região de Novo Progresso registra conflitos causados por manifestantes que não aceitam a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. Nesta semana, foram presos seis suspeitos acusados pela Justiça de participarem de ataque a tiros a agentes da PRF em Novo Progresso, no dia 7 de novembro, durante operação para desobstruir a BR-163.

28/11/2022

