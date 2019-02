Suspeito de aplicar golpe em quase mil pessoas é apresentado pela polícia do AM: ‘Um dos maiores estelionatários do país’

Suspeitas foram apresentadas na manhã desta terça-feira (12) — Foto: Eliana Nascimento/G1 AM

Estima-se que o homem tenha arrecadado cerca de R$ 12 milhões por meio de golpes.

Foragido da Justiça do estado do Piauí e suspeito de aplicar golpes em 950 pessoas, Laércio Araújo de Sousa, de 53 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (11), na Zona Norte de Manaus. Ele foi apresentado à imprensa na manhã desta terça-feira (12) como ‘um dos maiores estelionatários do país’, de acordo com a Polícia Civil.

De acordo com o delegado Carlos Augusto, titular do 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem abriu uma empresa de consórcio, que funcionava com um esquema de “compra premiada”, em que ele firmava contratos com os clientes e fazia sorteios mensais. Os prêmios, no entanto, não eram repassados para as vítimas.

“O Laércio, estelionatário, aplicou o golpe tanto no município de Esperantina, no Piauí, quanto em Brasília. Para aplicar, ele utilizava a modalidade de consórcio, onde formava um grupo de 50 pessoas e elas eram contempladas, mas não recebiam os prêmios. Ele [suspeito] era quem ficava com os prêmios”, explicou o delegado.

“Considerando esse montante de R$ 12 milhões, ele é um dos maiores estelionatários do país”

Para chegar até o suspeito, a polícia investigava outro caso de estelionato e o nome do homem teria sido “ventilado” por um dos investigados. Ao fazer consulta na Justiça federal, foram constatadas inúmeras denúncias em seu nome.

Rota: Piauí, Brasília e Manaus

Ainda conforme a polícia, o suspeito ficava se deslocando entre três locais: Manaus, Brasília e Piauí, sem ter endereço fixo. Com Laercio foram apreendidas diversas jóias – que deveriam ser utilizadas para aplicar novos golpes na capital amazonense.

“Aqui, Manaus, seria uma rota de fuga. Com esse material apreendido, ele deveria estar iniciando um trabalho aqui para catalogar pessoas e trabalhar com revenda de jóias”, completou o delegado

Para praticar o crime, o homem apresentava o nome do filho dele. Questionado sobre as joias apreendidas, o suspeito alegou que foi comprada com dinheiro lícito. A polícia deve investigar sobre. Cerca de 950 pessoas foram vítimas do crime de estelionato.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o suspeito ficará custodiado em Manaus até o estado do Piauí definir o recambiamento [transferência de preso provisório de uma Comarca da Unidade Federativa para outro Estado].

Por: G1 AM

