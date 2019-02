Vídeos mostram acidentes de trânsito em Itaituba e Jacareacanga

Foto:(Reprodução Portal Giro.)

Em Itaituba foi a colisão de duas motos; Em Jacareacanga uma moto atingiu uma criança indígena.

Dois acidentes de trânsito, registrados por câmeras de segurança, em Itaituba e Jacareacanga, chamaram a atenção dos internautas.

O primeiro

O primeiro deles aconteceu na tarde do último sábado (9), por volta das 13h, na travessa Lauro Sodré esquina com décima rua do bairro Bela Vista. A imagem mostra que um dos condutores, uma mulher, invadiu a preferencial e colidiu com um mototaxista.

Aparentemente ninguém ficou gravemente ferido, apesar da violenta colisão. É possível observar que o capacete da condutora da pop 100 é arremessado no momento do acidente.

O segundo

O segundo acidente aconteceu no centro do município de Jacareacanga, próximo a prefeitura, por volta das 10h da última segunda-feira (11). Uma criança indígena passa correndo pela rua, sem olhar para os lados, e é atingida por uma moto sendo arremessada a metros de distância.

Segundo moradores, a criança sofreu escoriações pelo corpo, foi internado no Hospital Municipal e ficou em observação, porém, sem gravidade.

Veja os vídeos

5

O Giro não conseguiu contato com nenhuma das pessoas envolvidas em ambos os casos, por este motivo ninguém foi identificado.

Fonte: Portal Giro.

