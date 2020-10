Suspeito de aplicar golpes em mais de 50 famílias no Pará é preso

Segundo as denúncias, o suspeito prometia facilitar o acesso a programas habitacionais de casa própria, gerando prejuízos em torno de R$7 mil a R$70 mil por contrato.

Um homem suspeito de aplicar golpes em mais de 50 famílias em Altamira, sudeste do Pará, foi preso nesta sexta-feira (9) pelo crime de estelionato. A prisão, realizada de forma conjunta entre as Polícias Civil do Pará e Ceará, foi efetuada durante a operação ‘Castelo de Areia’, no município de Ubajara.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito está sendo investigado há mais de oito meses após cerca de 50 pessoas procurarem a unidade policial de Altamira para denunciar o acusado de cometer golpes.

Segundo as denúncias, o suspeito prometia facilitar o acesso a programas habitacionais de casa própria, gerando prejuízos em torno de R$7 mil a R$70 mil por contrato. Procurado pela polícia, o suspeito fugiu para o estado do Ceará, onde foi preso.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem já responde pelo mesmo crime em outros estados do país e também foi denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) em 2014. O homem segue preso e à disposição da Justiça.

