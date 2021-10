No Pará, homem não percebe escorpião em sua roupa e morre após picada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem de 32 anos morreu, na quinta-feira (30), após ser picado por um escorpião. O caso aconteceu no setor 4 da zona rural de Monte Alegre, distante 60 Km da sede do município.

Acidente aconteceu na zona rural do município de Monte Alegre, no Pará

You May Also Like