Suspeito de cortar homem com golpes de facão é preso em João Lisboa-Maranhão

Suspeito foi preso em uma área de mata em João Lisboa. (Divulgação / Polícia Militar do Maranhão)

Foi preso, em uma operação policial na tarde desta sexta-feira (1º), o suspeito de assassinar um homem com golpes de facão em uma estrada vicinal na zona rural de João Lisboa, a 650 km de São Luís.

O crime aconteceu na quinta-feira (29) e teve grande repercussão porque foi flagrado por estudantes que passavam pelo local em um ônibus escolar. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Após denúncia dos moradores, as forças de segurança mobilizaram dezenas de militares, que conseguiram capturar o suspeito em uma área de mata.

O suspeito foi conduzindo à delegacia para as medidas cabíveis e ainda deve prestar depoimento para que a polícia possa entender a motivação do crime bárbaro. A princípio, ele disse à polícia que a vítima tentou contra a vida dele no passado.

Crime bárbaro foi testemunhado por estudantes, e as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Entenda o caso: Crime bárbaro: Homem é flagrado matando outro a golpes de facão na zona rural do Maranhão; imagens fortes

