COMUNICADO DE DESABASTECIMENTO EM NOVO PROGRESSO

(Foto:Reprodução) – A Águas de Novo Progresso informa que, devido a oscilações de energia elétrica, o abastecimento poderá ser prejudicado nesta quarta-feira (06.04), nos bairros Santa Cruz, Industrial e Primavera.

A empresa fornecedora de energia já foi acionada e a concessionária aguarda o retorno deste serviço para regularizar o abastecimento de água gradativamente.

A concessionária pede a compreensão da população pelo transtorno causado e orienta que a água dos reservatórios internos e caixas d’água seja utilizada apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a Águas de Novo Progresso está à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963 ou pelo Águas App.

06/04/2022

