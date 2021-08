Suspeito de estuprar criança com necessidades especiais se entrega à polícia por medo de morrer em Santarém

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta terça-feira (10), o homem identificado como Cláudio Santos de Jesus, mais conhecido como “Juquinha”, suspeito de estuprar uma criança com necessidades especiais, se entregou para a polícia.

O possível estupro ocorreu no domingo (08), por volta das 21h no bairro Mararu em Santarém. Com medo de morrer, pois estava sendo “caçado” por familiares da vítima, acabou se apresentando para os militares que faziam rondas nas proximidades.

De acordo com o Sargento Ramilson, o suspeito nega a autoria do crime e afirma que o ato foi consensual. No entanto, isso não existe quando se trata de menor de idade. “Várias vezes ele tentou se entregar. Tinha muitos familiares da criança atrás dele e, com medo de morrer, não parava em nenhum lugar. Disse também que ninguém o ajudou a fugir e que estava sozinho”, concluiu o Sargento.

O suspeito, que também é investigado por dois homicídios, está sendo apresentado à autoridade policial na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente (DEACA), para os procedimentos cabíveis ao caso.

Matéria em atualização…

Por:RG15/O Impacto – Colaborou Lorenna Morena

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...