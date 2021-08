Criança de 7 anos morre afogada em balneário no dia dos pais em Medicilândia (PA)

A família da criança acabara de se mudar para Medicilândia | Patrick Porto/Pexels

Criança brincava nas proximidades da água quando desapareceu em segundos

Quando se trata de crianças, todo cuidado é pouco. Especialmente quando estão em locais movimentados, pois é onde o perigo habita e acompanhar cada passo que dão longe de seus responsáveis é uma tarefa que deve ser cumprida com ímpeto.

Infelizmente, para familiares de uma criança de apenas sete anos resta a triste e dolorosa despedida de seu corpo em vida. Em uma tarde de dia dos pais no último domingo (8), a menina morreu afogada em um balneário particular, localizado às margens da rodovia BR-230 no KM 94 do município de Medicilândia, sudoeste paraense.

A vítima estava acompanhada da mãe e do padrasto, que participavam de uma programação em comemoração ao dia. A criança brincava nas proximidades da água, mas por segundos ela desapareceu nas águas do igarapé. A menina foi encontrada tempo depois e socorrida até o Hospital Municipal de Medicilândia, mas faleceu.

À mãe e ao padrasto da vítima, resta agora apenas um amparo. A família, que morava em Altamira, mudou há poucos meses para Medicilândia.

Por: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...