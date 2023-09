Suspeito de estuprar menina de 11 anos é agredido a ‘capacetada’ pela esposa

(Foto: Reprodução) – Jackson Silva dos Santos, 31 anos, foi preso no último sábado (9), suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, próximo ao Campo do Catraia, no Distrito de Alter do Chão, em Santarém. Vítima e suspeito estavam em uma motocicleta quando abordaram uma viatura da Polícia Militar.

De acordo com a PM, Jackson relatou aos policiais, que a menor havia sido estuprada e que ele sabia quem era o estuprador. Também alegou que já havia acionado a polícia, mas os militares não tinham recebido nenhum chamado a respeito.

Apresentando nervosismo e com ânimos alterados, os policiais desconfiaram do comportamento de Jackson Silva. Momento que a menina desmentiu a história contada por ele e afirmou: ‘A história não é bem assim como ele está contando’.

A menina revelou, então, que com a promessa de que ganharia um celular, tinha mantido relações sexuais com o suspeito, sem uso de preservativo. Contou também que estava em uma festa e que acabou consumindo vodka com coca-cola e cerveja.

Imediatamente foi dada a voz de prisão ao suspeito e o Conselho Tutelar foi acionado para identificar o responsável legal da criança que estava na festa desacompanhada.

Agressão a ‘capacetada’

O suspeito foi levado para a UIPP de Alter do Chão. A esposa dele, Maria Aparecida de Santana, ao tomar conhecimento do ocorrido foi ao local resgatar a motocicleta. Na ocasião, apresentou a documentação do veículo e ao constatarem a situação regular, a moto com chaves e capacete foram liberados.

Em seguida, ela solicitou que fosse até o companheiro para conversar com ele sobre um determinado dinheiro, já que ele havia dito que sairia para trabalhar a noite como mototáxi. Inesperadamente, os policiais foram surpreendidos por um ato impulsivo da mulher, que motivada por forte emoção desferiu uma ‘capacetada’ na cabeça de Jackson, que não reagiu ao ato.

Maria Aparecida também foi presa, no entanto, o delegado plantonista se recusou a receber a situação, destacando que a vítima não estava presente. Jackson recebeu os primeiros socorros na UBS 24 horas de Alter do Chão e depois foi encaminhado para o Hospital Municipal de Santarém, para exames e atendimentos mais específicos.

A menor foi conduzida à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), a fim de serem tomadas providências cabíveis.

Fonte: O Impacto / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/14:46:52

