Concurso ofertará mais de 4 mil vagas para PM no Pará

(Foto:Reprodução) – Estados de todas as regiões do país planejam a realização de concurso público para preenchimento de vagas em órgãos da segurança pública. Juntos, eles somam ao menos 14.941 vagas, considerando apenas os que já estão com banca definida, comissão formada ou autorizados – sem contar aqueles que estão previstos ou chegaram a ser anunciados, mas não tiveram nenhum procedimento iniciado pela gestão.

Em alguns casos, o processo para a realização do certame está adiantado, com a banca organizadora definida. Um exemplo é o Pará, que vai ofertar 4.400 vagas, com cadastro reserva, para o Curso de formação de praças (CFP) e curso de formação de oficiais (CFO) da Polícia Militar.

No final de julho deste ano, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou, no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE), que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) será a banca que executará o concurso público da PM. O último certame da corporação foi iniciado no ano de 2020 e ofereceu 2.405 vagas, sendo 2.310 para praças e 95 para oficiais. Porém, com a convocação de mais 732 candidatos desse concurso em 2022, o número total de alunos em formação chegou a 3.137.

Além da PM do Pará, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Amapá e a Polícia Civil de Santa Catarina, também estão com a banca definida. Juntos, esses órgãos somam 7.140 vagas a serem ofertadas, pelo que já foi anunciado anteriormente.

Há ainda 16 concursos com comissão formada em diferentes estados que, juntos, devem disponibilizar 5.827 vagas. Outros 9 concursos foram autorizados, somando 1.974 vagas.

Fonte: O Liberal/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/15:10:00

