Suspeito de estupro e outros crimes invade igreja e ameaça frequentadores no Pará

Para a polícia, Edvan de Araújo Fernandes é um elemento extremamente perigoso que estava escondido em Tomé-Açu.

Edvan de Araújo Fernandes foi preso após invadir uma igreja, ameaçar frequentadores e quebrar cadeiras do local. O caso ocorreu no último domingo (14), por volta das 22h, no bairro Imperial, em Tomé-Açu, no nordeste paraense.

Inicialmente, o homem se apresentou à polícia como Lucas. Entretanto, logo descobriu-se a verdadeira identidade dele, através da qual foi possível identificar os crimes cometidos pelo suspeito. Segundo a polícia, Edvan responde por dois crimes de estupro, duas agressões, além de um roubo à mão armada.

Na noite da invasão à igreja, o suspeito estaria agressivo e sob efeito de entorpecentes. De acordo com informações da polícia, quando as autoridades chegaram até o templo religioso, Edvan fingiu que estava desmaiando e possuído por uma entidade. Começou a falar em línguas e engrossou a voz, relatou a polícia.

Edvan deu trabalho para ser imobilizado, chegando a partir para cima dos policiais, mas logo foi contido. Já na viatura, o homem tentou pular de dentro do veículo ainda em movimento para fugir, mas sem sucesso.

Na madrugada, o homem fingiu estar passando mal para ser levado ao hospital, segundo a polícia. Era mais um plano para Edvan tentar fugir. Na unidade de saúde, ele teria arrancado o soro que estava tomando para empreender fuga, porém foi novamente parado pelas autoridades policiais.

Para a polícia, Edvan de Araújo Fernandes é um elemento extremamente perigoso que estava escondido em Tomé-Açu.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/16:24:54

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...