Concurso público no PA: edital para carreira bancária é publicado com oferta de salário acima de R$ 3 mil

Concurso Público do Banpará é anunciado — Foto: Agência Pará

Vagas são para diversos municípios do estado e oportunidades contemplam pessoas que possuem ensino médio, técnico e superior. Veja como participar.

O edital do concurso público para ser funcionário do Banco do Estado do Pará (Banpará) foi publicado nesta terça-feira (5) no Diário Oficial. Ao todo são mais de 30 vagas para ensino médio, técnico e superior em diversos municípios do Pará.

As inscrições começam no próximo dia 11 e segue até 16 de novembro. A remuneração inicial ofertada é de R$ 3.545,26 para as vagas de nível médio e técnico, e R$ 6.103,19 para as de nível superior, além de benefícios como:

vale-alimentação

auxílio-creche

participação nos lucros

As taxas de inscrição para as provas são de R$ 62 (nível médio) e R$ 85 (nível superior), além dos casos onde há o direito de isenção.

Sobre as vagas disponíveis

TECNICO BANCARIO

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO MECANICO

TECNICO EM INFORMATICA – SUPORTE

TECNICO EM INFORMATICA – BANCO DE DADOS

TECNICO EM INFORMATICA – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS

As vagas exigem carga horária de 30 horas semanais, com exceção de Engenheiro Eletricista, que tem carga horária de 40 horas semanais. Clique aqui e veja o edital completo.

Provas

A seleção terá fase de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos inscritos.

Para o cargo de nível médio, as provas serão realizadas nos Municípios de Belém, Castanhal, Marabá e Santarém, enquanto para os de nível superior, o exame será apenas na capital Belém. Conforme o cronograma divulgado no edital, a data prevista da prova é 16 de março.

Haverá ainda prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os candidatos inscritos nos cargos de nível superior aprovados na 1ª Fase

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/11/2024/16:53:25

