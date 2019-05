Suspeito de homicídio no bairro Uruará é preso na operação Cronos II, em Santarém

Joélison Mendes foi preso por suspeita do homicídio de Jackson Muller — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Joélisson Mendes estava foragido desde a época do crime que aconteceu no dia 2 de janeiro de 2019.

Foi preso nesta terça-feira (28), na operação Cronos II, em Santarém, oeste do Pará, o principal suspeito do assassinato de Jackson Muller Sousa Guimarães. O crime aconteceu na noite do dia 2 de janeiro, na rua Transmaicá entre as avenidas Elinaldo Barbosa e Tropical, no bairro Uruará.

Segundo a Delegacia Especializada de Homicídios, Joélisson Mendes estava com mandado de prisão em aberto desde janeiro deste ano. Outro indivíduo que teria dado cobertura no crime, identificado como Juan Sousa, já está preso.

Na época do crime, a polícia informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas, furtos e muitas passagens pela delegacia. Jackson Muller chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu ainda no local onde foi alvejado a tiros.

O suspeito Joélisson Mendes ficará à disposição da 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

Por G1 Santarérem — PA

