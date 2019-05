Sobrinho e primo de vítimas de chacina diz que mortes podem ter sido motivadas por ciúmes

Alex Almada foi até o CPC em busca de mais informações e também para realizar o reconhecimento dos corpos das vítimas — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

Alex Almada recebeu informações de que Mauro Barroso teria ciúmes da ex-mulher com a vítima Raimundo de Paula. Crime ocorreu na noite de segunda (27).

Ainda perplexo com a notícia da morte de seu tio Pedro Hélio Boscheto, 63 anos, e dos primos Raimundo Silva de Paula, 43 anos, e Douglas Boscheto de Paula, 12 anos, o motorista Alex Almada, 27 anos, disse à TV Tapajós que a motivação da chacina em Belterra, no oeste do Pará, pode ter sido o ciúme que Mauro Barroso tinha da ex-esposa com Raimundo.

“Recebemos a informação de que a pessoa que fez isso teria ciúmes do meu tio com a ex-mulher dele. Também soubemos que ele pode ser usuário de drogas e por isso teve esse desequilíbrio. Acredito também que isso foi coisa do maligno, que fez a coisa acontecer. E a gente fica triste porque a gente nunca espera que possa acontecer com pessoas próximas da gente. Mas infelizmente essas coisas existem e acontecem”, disse Almada.

Mauro Barroso é procurado pela polícia como autor de chacina na zona rural de em Belterra, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alex recebeu a informação de que seus familiares tinham sido vítimas da barbaridade, via WhatsApp. “Nós ficamos perplexos. Como lá a comunicação é difícil, a gente se sentiu no dever de já vir para o IML para buscar informações, e se for necessário, a gente mesmo tomar as providências para o funeral. Nós fomos os primeiros a chegar aqui e recebemos informações de que os familiares não puderam vir no carro por não terem condições emocionais”, contou.

Almada disse que a irmã de um dos que foram assassinados, falou com ele no IML e pediu que ele resolvesse as questões de funeral. “Nós conseguimos o apoio de várias pessoas para fazer o despacho, assinamos a documentação para levar os corpos para o funeral. Vimos os corpos, eu reconheci. Vimos também os projéteis separados em um potinho”, concluiu.

O delegado Jardel Guimarães informou que a Polícia Civil está toda mobilizada com esse fato lamentável de repercussão que ocorreu em Belterra, mais precisamente nas comunidades Paca e São Benedito.

“Oficialmente temos 5 vítimas, agora pela manhã mais dois corpos foram encontrados. Há informes também que precisamos confirmação de que mais um corpo teria sido encontrado, as equipes estão todas empenhadas o sentido de tentar localizar esta pessoa que efetuou esses disparos e matou essas pessoas. A polícia civil e polícia militar estão todos mobilizados neste sentido. Temos que fazer as devidas investigações, após a prisão ou não dessa pessoa que fez essas vítimas e para que possamos esclarecer e motivação de tais fatos”, disse Jardel.

O delegado informou também que a ex-esposa de Mauro Barroso se encontra na delegacia para fins de investigação, para se chegar à motivação. “Segundo a mesma, o ex-marido que é o autor dos fatos era amigo das pessoas que ele vitimou ontem e ela não sabe realmente o que aconteceu. Ela disse que ele é uma pessoa que é usuário de drogas, é uma pessoa que faz uso de bebida alcoólica em excesso e quem sabe isso não pode ter motivado. Precisamos de mais dados para esclarecermos os fatos”, concluiu.

