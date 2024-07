Suspeito de invadir casa de veraneio e ferir jovem a golpes de faca é preso no Pará

Suspeito vai responder por tentativa de latrocínio — Foto: Divulgação/PC

O caso aconteceu em Salinópolis, litoral paraense. A cidade é um dos destinos mais procurados por turistas durante o mês de julho.

Um homem suspeito de tentar invadir uma casa e ferir um jovem a golpes de faca foi preso pela Polícia Civil, em Salinópolis, região nordeste do Pará, no último dia 29 de junho. A vítima, cujo nome não foi divulgado, está internada no Hospital Regional de Salinópolis e o estado de saúde é considerado estável.

O crime aconteceu no último dia 28 de junho, quando a vítima voltava de uma festa com amigos e viu Danilo Souza da Silveira pular o muro de uma casa e desconfiou da situação. O imóvel fica em uma rua próxima ao centro da cidade.

Segundo as investigações, a vítima pediu que Danilo deixasse o local, mas ele teria retrucado e dito que não pretendia furtar nada, alegou que invadiu a casa para consumir drogas.

Os dois travaram uma luta corporal e Danilo feriu a vítima com três golpes de faca na região das costas. Em seguida, fugiu do local.

A polícia iniciou as buscas por Danilo, que foi encontrado na casa da mãe dele horas depois do crime. De acordo com o delegado Rodolfo Costa Neves, o suspeito vai responder por tentativa de latrocínio.

Neste domingo (30), Danilo Souza da Silveira passou por audiência de custódia. O juiz Antônio Carlos Moitta, da Vara Única da Comarca de Salinópolis, decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

O suspeito já responde a outros processos por tráfico de drogas e furtos. O g1 tenta contato com a defesa de Danilo, mas até a publicação desta matéria não teve resposta.

É importante lembrar que Salinópolis, distante a 224 quilômetros de Belém, é um dos destinos mais procurado por turistas durante o mês de julho – período das férias escolares. A cidade é banhada pelo oceano Atlântico e cercada de praias paradisíacas.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2024/11:55:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...