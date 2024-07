Acidente entre moto e caminhonhete causa morte de filho de influenciador digital no Pará

Daylison Diniz é filho do influenciador ‘menino rei’, em Paragominas. — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Daylson Diniz conduzia a motocicleta e avançou o sinal vermelho, em Paragominas, região sudeste do Pará. Ele era filho do influenciador ‘Menino Rei’.

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito neste domingo (30), em Paragominas, região sudeste paraense.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Daylison Sousa Diniz, idade não divulgada, avança o sinal vermelho e colide contra uma caminhonete.

O acidente foi no cruzamento da rodovia PA-125, com a avenida Bernardo Sayão, por volta das 6h.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando o socorro chegou ao local o rapaz já tinha morrido.

Daylison é filho do influenciador digital conhecido como ‘menino rei’, que tem mais de 32 mil seguidores nas redes sociais.

Testemunhas relataram que Daylison bateu a cabeça, as mãos e os braços. O caso foi registrado na Delegacia de Paragominas.

Na caminhonete estava a motorista e o filho. Ela relatou à Polícia Civil que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o semáforo estava verde para ela, quando foi atingida pela motocicleta.

Tanto a motorista quanto o adolescente sofreram arranhões provocados por estilhaços de vidro.

A polícia solicitou perícias nos dois veículos envolvidos no acidente.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/07/2024/11:55:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...