Homem tenta matar ex-companheira e esfaqueia avós da vítima no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Homem invadiu a casa das vítimas e matou com um golpe no peito o avô da ex-companheira. A mulher e a avó também foram atingidas, mas conseguiram ser socorridas. Suspeito está foragido.

Um homem morreu e duas mulheres ficaram ficaram feridas após serem esfaqueadas dentro de uma casa na Travessa Angelim, no bairro do Icuí-Guajará, município de Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O criminoso, identificado como Hémerson do Vale Mendes, invadiu a residência onde a ex-companheira morava e a esfaqueou. O suspeito fugiu após o crime e a polícia investiga o caso.

Os avós da mulher que estavam no local tentaram defender a vítima quando também foram atingidos. Ailton Silva Avelar, de 65 anos, avô da vítima, foi atingido no coração e morreu.

Já a avó da vítima, de 63 anos, foi atingida no rosto e na costela. A idosa foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Icuí e depois transferida para o Hospital Metropolitano.

A mulher foi levada para a a Unidade de Pronto Atendimento do Icuí e o estado de saúde dela, segundo a família, é estável.

Um familiar das vítima informou que o casal tinha terminado o relacionamento há seis meses, mas que o criminoso não aceitava o termino. Durante a união, Hemerson já havia apresentado sinais de agressividade e tinha batido na vítima.

“Ela vivia um relacionamento abusivo, a partir do terceiro ano começaram as agressões. Depois que ele golpeou a última pessoa, que foi o meu avô, ele fugiu do local imediatamente e se a minha irmã não tivesse se defendido de alguma forma, ele iria matar ela e a minha avó também. Então, foi querendo ou não uma tentativa também de chacina”, informou uma testemunha que não quis ser identificada.

Em nota a polícia civil informou que apura os crimes de homicídio e tentativa de feminícidio. O suspeito segue foragido.

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia 181.

01/07/2024

