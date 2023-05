Suspeito de matar duas mulheres no MT se entrega à polícia

Célia (à esquerda) e Maria (à direita) — Foto: Reprodução

O crime aconteceu no fim de março e a polícia procura ainda mais um envolvido.

Suspeito de matar duas mulheres em Sorriso (MT) se entrega à polícia

Um homem suspeito de ter participado do homicídio que vitimou Célia Macena dos Santos, de 34 anos, e Maria José Ferreira da Silva, de 43 anos, que foram encontradas, com perfurações de arma de fogo, em uma matagal, às margens do Rio Lira, em Sorriso, se entregou à polícia na segunda-feira (8). O crime aconteceu no fim de março e a polícia procura ainda mais um envolvido.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se apresentou na delegacia, acompanhado de seu advogado, onde foi interrogado e posteriormente dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela Primeira Vara Criminal de Sorriso, pelo crime de homicídio contra as duas mulheres.

Um adolescente também suspeito de ter participado do homicídio foi apreendido pela polícia. Durante a investigação, a polícia chegou à identificação de dois adolescentes que teriam participado do crime. Segundo as equipes, foi instaurado um procedimento de ato infracional análogo a homicídio em relação aos adolescentes. Um deles foi apreendido e outro está com mandado de internação decretado.

Entenda o caso

Célia e Maria foram encontradas mortas em uma matagal, às margens do Rio Lira. De acordo com o perito Nilton Carlos Dalberto, as vítimas estavam com as mãos amarradas para trás e deitadas de bruços, com sinais que indicavam uma possível execução e, segundo a Polícia Militar, a hipótese é de que as mulheres tenham sido executadas por membros de uma facção criminosa.

Próximo aos corpos de Célia e Maria, foi encontrada uma mochila contendo entorpecentes e uma espécie de cachimbo, geralmente utilizado para uso de drogas, informou a PM.

