Suspeito de matar esposa com 28 facadas é preso em Terra Santa

Como é comum em casos de feminicídio, crime teria sido motivado por ciúmes

Mateus Ribeiro Pinto foi preso pela Polícia de Oriximiná no final da tarde desta segunda-feira (17), acusado de ter matado a esposa, Suzane Gama Maciel, de 25 anos, com 28 golpes de faca. O crime foi na madrugada de domingo (16), no município de Terra Santa, no Baixo Amazonas.

Após ficar detido na delegacia do Distrito de Porto Trombetas, ele foi encaminhado para a penitenciária de Santarém depois da chegada do delegado titular de Terra Santa. Agora, o acusado de feminicídio segue à disposição da Justiça.

Suzane foi morta por volta das 04h de domingo, segundo a Polícia Militar. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Como é comum em casos de femincídio, a motivação para o assassinato seria o ciúme doentio de Mateus.

