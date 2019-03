Quatro de cada seis presos foragidos em 2018 no Pará não foram recapturados

Dos 559 presos que deixaram presídios em 92 fugas, 360 (64,4%) ainda são foragidos

Redação integrada de O Liberal

Do total de 559 presos foragidos em 2018 – em 92 fugas registradas em todas as unidades prisionais do Pará – um total de 360 dos que ganharam as ruas (64,4%) ainda não foram recapturados, apontam dados da Assessoria de Segurança Institucional (ASI), da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) divulgados nesta quinta-feira (28).

A média em 2018 foi de seis presos foragidos a cada fuga consumada – e desses, a média de presos que continuam foragidos, após cada uma das 92 fugas de 2018, foi de 4 foragidos não recapturados.

Segundo a ASI, porém, houve uma redução de 40% no número de fugas nos presídios do Pará – quando se consideram os dois primeiros meses de 2019. Em comparação ao mesmo período de 2018, quando a média foi de 7 a 8 fugas por mês, nos dois primeiros meses de 2019 foram registradas nove fugas – com 26 fugitivos, dos quais 20 já foram reconduzidos às prisões, diz a Susipe.

REFORÇO

De acordo com a Diretoria de Administração Penitenciária da Susipe, mais uma fuga foi interceptada e frustrada na madrugada desta quarta-feira (27), no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), no Complexo de Marituba (Região Metropolitana de Belém), o segundo maior do Estado. Foi a quinta tentativa de fuga evitada somente nesta semana, em parceria com a Polícia Militar.

“Por volta das 3h15 da madrugada, um grupo de detentos do Bloco F tentou fugir pelo solário da unidade prisional usando um gancho de ferro e uma ‘teresa’ (corda artesanal feita com lençóis) para pular o muro de segurança. Policiais militares que realizavam a vigilância nas guaritas G3, G4 e G7 perceberam a movimentação suspeita e acionaram o alarme, conseguindo evitar a fuga de presos”, informou o diretor de Administração Penitenciária da Susipe, coronel Janderson dos Santos.

Para o diretor-geral Penitenciário da Susipe, coronel Mauro Matos, a intensificação das revistas, por meio de uma ação integrada, tem fortalecido o Sistema de Segurança Pública e conseguido frustrar as tentativas de fuga. “Começamos 2019 com a Operação Opus e revistas simultâneas em unidades prisionais da capital e do interior, apreendendo objetos ilegais nos presídios e frustrando planos de fuga. Estamos intensificando as revistas, em parceria com a Polícia Militar, e com isso evitando possíveis fugas, com o trabalho de inteligência entre os órgãos de segurança do Estado. Nós estamos conseguindo êxito nas ações de forma preventiva”, assegurou o coronel Mauro Matos.

O secretário de Estado para Assuntos Penitenciários, Jarbas Vasconcelos, diz que o Governo do Estado continuará a intensificar as ações preventivas, que incluem revistas regulares para reduzir o número de fugas nos presídios paraenses.

“O trabalho tem sido integrado, e em todo o Estado. Além de Marituba, registramos também ocorrências, nesta semana, nos municípios de Santa Izabel, Santarém e Itaituba, e felizmente conseguimos evitar as fugas. Estamos com um esforço concentrado para realizarmos revistas regulares e mantermos o controle dos presídios do Estado. Vamos intensificar, cada vez mais, nossas ações nos centros de detenção para garantir a ordem e segurança da população”, afirmou o secretário.

