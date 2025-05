Americano Robert Francis Prevost, novo papa Leão XIV, faz primeira aparição;

Cardeal Robert Prevost em encontro com o papa Francisco Imagem: – (Reprodução/X @drprevost)

Robert Francis Prevost, novo papa Leão XIV, faz primeira aparição;

Novo papa: escolhido no Vaticano é o americano Robert Prevost

O americano Robert Prevost, 69, é o novo papa. O nome dele, escolhido hoje no conclave e foi anunciado ao mundo da sacada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, após quatro escrutínios.

O que aconteceu

Pontífice usará o nome de Leão 14. O anúncio foi feito pelo cardeal Dominique Mamberti em latim, seguindo a tradição da Igreja Católica. “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam” (“Anuncio-vos uma grande alegria: temos um papa”), afirmou.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, é considerado “um moderado construtor de pontes”. Ele nasceu nos Estados Unidos e era considerado um dos cardeais com maior chance de conseguir o cargo por sua “inclinação pastoral, perspectiva global e capacidade de governar a Cúria Romana”.

Primeira aparição e bênção. Após surgir na sacada, o novo papa fará a bênção “urbi et orbi” (à cidade e ao mundo), direcionada aos fiéis que se aglomeravam em frente à Basílica de São Pedro.

Mais de 20 mil pessoas receberam o anúncio na praça de São Pedro. Muitos balançaram bandeiras e se emocionaram no meio do público após o anúncio.

Cardeal virou papa após conseguir mais de dois terços dos votos. A fumaça branca que anunciou o novo papa saiu da chaminé da Capela Sistina às 13h07 (horário de Brasília).

Como foi a bênção do papa Francisco, escolhido no conclave de 2013. No primeiro discurso, ele brincou com a própria nacionalidade, afirmando que foi “buscado quase no fim do mundo” e fez uma oração pelo papa Bento 16, que tinha renunciado ao cargo, e pediu que os fiéis presentes rezassem por ele.

Votação aconteceu na Capela Sistina

O número de votos depositados no nome escolhido não foi divulgado. Mas, para ser eleito, é necessário que ele tenha recebido ao menos 89 votos – equivalente a dois terços dos 133 cardeais votantes.

Sete brasileiros participaram da votação: Dom Paulo Cezar Costa, 57, Dom Leonardo Ulrich Steiner, 74, Dom Odilo Scherer, 75, Dom Jaime Spengler, 64, Dom Sérgio da Rocha, 65, Dom Orani Tempesta, 74, e Dom João Aziz, 77.

