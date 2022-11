Suspeito de matar soldado do exército em Marabá é preso

Homem suspeito de matar soldado do exército é preso no Mato Grosso. — Foto:Reprodução

Prisão ocorreu em Rondonópolis, no Mato Grosso, nesta segunda-feira, 28. Jonatan Félix foi morto a tiros, após sair de uma casa noturna.

Um homem suspeito de matar o soldado do exército Jonatan Rodrigo Silva Félix foi preso nesta segunda-feira (28), em Rondonópolis, no Mato Grosso. O crime ocorreu em Marabá, no sudeste do Pará, na última sexta-feira (25).

Segundo a Polícia Civil (PC), trata-se de latrocínio, já que o suspeito matou a tiros Jonatan após ter roubado os pertences da vítima, entre eles o celular e a carteira, em frente a uma casa inabitada localizada na Folha 17, Quadra 21, Lote 18, no bairro Nova Marabá.

O soldado chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já no hospital.

Investigações preliminares apontaram que a vítima estava com um amigo na casa de shows “Girus Clube”. Ao saírem do local, Jonatan disse que iria conversar com uma homem desconhecido, que estava nas proximidades. Ele retornou e afirmou que sairia com o desconhecido, quando foi assaltado e morto.

A PC comunicou que, com intuito de identificar, qualificar e encontrar o autor do crime, que fugiu após cometer o latrocínio, um mandado de busca a apreensão foi cumprido em conjunto a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, para onde o suspeito havia fugido, e cumpriram o mandado de prisão. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 29/11/2022/10:10:19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...