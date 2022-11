Copa do Mundo já tem três seleções classificadas e duas eliminadas

(Foto:Reprodução) -A terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo começa nesta terça-feira (29), com os jogos de Equador X Senegal e Holanda X Catar pelo Grupo A.

Alguns dos grupos ainda estão com a disputa aberta para as vagas das oitavas de final e, em outros, seleções já foram eliminadas da competição de 2022.

No Grupo D, a França foi a primeira seleção a carimbar o passaporte para a próxima fase do Mundial, após conquistar duas vitórias nos jogos contra a Austrália e a Dinamarca. Atuais campeões, os franceses somam 6 pontos e têm 4 gols de saldo.

Contra a Suíça, a seleção brasileira deu mais um passo rumo ao hexacampeonato. Com gol de Casemiro, o Brasil conquistou a vitória e alcançou os 6 pontos. Por mais que perca o próximo jogo, contra a seleção de Camarões, a equipe do técnico Tite já tem pontos suficientes para a próxima fase.

Em partida movimentada, Portugal e Uruguai encerraram os jogos da segunda rodada, e os portugueses somaram 6 pontos na classificação. Assim como França e Brasil, os lusitanos têm vaga garantida nas oitavas de final.

Se de um lado as três seleções comemoram a classificação, por outro, Catar e Canadá se despedem da competição. A seleção do país-sede da Copa deu adeus ao Mundial após perder o segundo jogo, contra o Senegal.

O time catari já havia feito uma estreia sem pontos, contra o Equador, e contou com o sucesso das outras seleções da chave para ser eliminada. Ao fim da segunda rodada, Holanda e Equador empataram e somaram 4 pontos na tabela, o que automaticamente eliminou o Catar, que não soma pontos.

No Grupo F, o Canadá sofreu a eliminação do Mundial após a derrota contra a Croácia, por 3 a 1. Os canadenses não somavam pontos, por terem perdido o jogo contra a Bélgica, e ficaram sem chances de se recuperar, com as outras seleções da chave com pontos.

Nos Grupos B, C e E, ainda não há classificados confirmados nem seleções eliminadas. Todas as equipes têm chance de lutar pelas vagas.

O jogo de Equador X Senegal acontece no estádio internacional Khalifa às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Holanda X Catar será disputado no estádio Al Bayt. Às 16h (de Brasília), o País de Gales encara a Inglaterra, pelo Grupo B, no estádio Ahmad Bin Ali, e o Irã disputa contra os Estados Unidos no estádio Al Thumama. (Com informações do R7).

