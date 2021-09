Suspeito de participar de chacina no Pará é preso no Tocantins pela Polícia Rodoviária Federal

Chacina que deixou cinco mortos em Parauapebas, no Pará — Foto: Reprodução

Homem foi encontrado enquanto fugia em direção ao estado de Goiás em um carro de aplicativo. Crime aconteceu na semana passada e deixou cinco mortos em Parauapebas.

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de participar de uma chacina que deixou cinco mortos em Parauapebas (PA). As vítimas foram encontradas enfileiradas e com as mãos cortadas na tarde da última quarta-feira (15). O investigado foi preso nesta terça-feira (21) em Colinas do Tocantins, na região norte do estado.

A prisão aconteceu depois que a PRF foi informada pela Polícia Civil do Pará de que um dos suspeitos estava tentando fugir em direção ao estado de Goiás e passaria pelo Tocantins.

Diante das informações, uma equipe da PRF se deslocou até Colinas do Tocantins, onde conseguiu identificar o veículo em que o suspeito estaria fugindo. No carro foram encontrados três adultos e uma criança.

O motorista do veículo afirmou que trabalhava por meio de um aplicativo e teria sido contratado para levar o casal e a criança até Goiás. Durante a abordagem a Polícia Civil do Tocantins também compareceu no local e colaborou com o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça de Parauapebas.

A mulher que acompanhava o suspeito foi encontrada com uma porção de maconha, sendo autuada por porte de drogas para consumo. O motorista do veículo foi ouvido como testemunha na Central de Flagrantes da Polícia Civil e liberado.

O crime

Ainda de acordo com as informações da polícia do Pará, as vítimas desapareceram no dia 13 de setembro. Os corpos foram encontrados por um pescador em uma área de mata no bairro Vila Rica. Todos estavam em estado de decomposição.

As vítimas foram identificadas como Thawanne Dias de Jesus; Jefferson Santos de Andrade, namorado dela; Antônio Carlos Chaves Sousa; Felipe Silva de Carvalho; e Marcos Antônio de Oliveira.

Segundo a polícia local, as mortes teriam sido motivadas por conflito entre facções criminosas que atuam na região.

Por g1 Tocantins

