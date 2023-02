Guerra de facções: Homem é preso por suspeita de decapitar jovem no Pará

(Foto:Reprodução) – O cerco se fechou para mais um envolvido na morte brutal de um jovem de 22 anos na comunidade Menino Deus, na zona rural do município de Igarapé Miri, no nordeste do Pará.

O crime, ocorrido no dia 12 de janeiro, tirou a vida de Clemerson Júnior Raiol.

Neste sábado (04), Artêmio Pinheiro Cardoso, conhecido como “Bebê Lindo” foi localizado por policiais militares às margens da PA-151, em Igarapé Miri. Ele estava escondido na casa da mãe e, ao avistar a guarnição da PM, tentou fugir, mas acabou preso. Com ele, foi encontrada uma pistola calibre 380.

“Ao chegar no local, foi feito o cerco na residência e ele tentou correr, mas não conseguiu escapar. Achamos com ele essa pistola calibre 380, com seis munições intactas”, comenta o tenente Paraenses.

Na casa da mãe de Artêmio, os agentes encontraram algumas porções de maconha. A droga estava escondida entre pertences pessoais da irmã do suspeito, identificada como Renata Pinheiro Cardoso. Ambos foram encaminhados para a delegacia de Igarapé Miri.

MORTE BRUTAL

Artêmio era procurado pela polícia por suspeita de estar envolvido na morte de Clemerson Júnior Raiol, que foi assassinado a tiros às margens do rio Anapu e teve o corpo decapitado em uma área de mata.

O crime, com requintes de crueldade, foi filmado pelos autores da barbárie. A morte teria sido provocada por conflitos entre facções criminosas rivais que atuam na região. Artêmio é o terceiro preso na investigação que apura as circunstâncias do ocorrido.

Até aqui, as diligências tem contado com o apoio da população que, por meio de denúncias anônimas, colaboram com a localização dos envolvidos.

Na última semana, outros dois homens que teriam participado do crime cruel foram encontrados. Um deles, identificado como Josias, foi detido no início da semana, enquanto o outro morreu em confronto com policiais. (Com informações do Dol).

