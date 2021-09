Garimpeiro é morto a tiros no garimpo “Três Feijão” em Itaituba

Estabelecimento onde o garimpeiro procurou socorro e morreu no garimpo três feijão no município de Itaituba. (Foto:via whatsApp Jornal Folha do Progresso) –

Um corpo foi transladado do Garimpo Três Feijão nesta terça-feira 21 de setembro para uma funerária de Novo Progresso, com perfurações a balas proveniente de arma de fogo.

Conforme relatos da funerária para policia, receberam uma mensagens via WhasApp para buscar o corpo que seguia de aeronave do garimpo Três Feijão com destino Novo Progresso, eles não tinham contato dos familiares.

Conforme informação coletada pelo Jornal Folha do Progresso a vítima identificada como Clebson Fernando Junior, recebeu os tiros ao chegar em sua casa, ferido foi até um bar pedir ajuda. O crime aconteceu por volta das 21h30mn da noite de segunda-feira dia 20 de setembro no garimpo Três Feijão.

O corpo foi encaminhado para a Funerária pax em Novo Progresso.

O corpo foi identificado sendo do garimpeiro “Clebson Fernando Junior”,com vários tiros que atingiram braço,peito e barriga da vitima, e acabou morrendo dentro de um bar no garimpo da pistinha no município de Itaituba.

Clebson morreu no local, estava na região exercendo atividades garimpeira a polícia ainda não sabe motivação do crime.

Os familiares da vitima não foi encontrado , caso alguém conheça a vitima e saiba informar dos familiares, favor avisar a policia.

Um boletim de ocorrências foi registrado e a Polícia Civil, que vai investigar o caso.

