Suspeito de roubar granja é morto em ação da PM no Pará

Suspeito invadiu uma casa e se escondeu debaixo da cama, em vão. O outro escapou por uma área de mata e a polícia segue procurando

Homem teria roubado celulares, dinheiro, televisor e um carro

Na noite desta terça-feira, 06, uma ação da Polícia Militar resultou na morte de um suspeito de roubo, em São Francisco do Pará, nordeste do Estado. De acordo com informações repassadas por policiais do 5º Batalhão (BPM), o caso foi por volta das 21h, no município de São Francisco, próximo de Castanhal. Pela manhã, os PMs receberam um pedido de reforço por parte da guarnição que atua na zona rural do município, pois os policiais estavam procurando um homem que tinha acabado de roubar uma granja.

O criminoso invadiu a propriedade rural e levou um televisor, aparelhos celulares, 600 reais em dinheiro vivo e um carro, modelo Volkswagen Gol, cor prata. Com base nessas informações, a guarnição do Grupamento Tático da PM foi até a região para dar apoio às diligências. Chegando ao local, os policiais ficaram sabendo que o autor do crime fugiu usando os ramais da região, e concentraram as buscas nessas estradas rurais.

Em certo momento, perto de uma estrada secundária que dá acesso à rodovia PA-127, a polícia avistou um carro com as características do veículo roubado. Os PMs alegam que, quando se aproximaram do carro, um homem saiu com uma arma de fogo nas mãos, atiraram na direção das viaturas. Os policiais contam que atiraram em resposta, atingindo o homem no momento que ele tentava correr para uma área de mata.

Depois de neutralizar o suspeito, os PMs o levaram até o Hospital Municipal de Igarapé-açu, onde ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi removido pelos profissionais da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de Castanhal, e seguia sem identificação até o meio da madrugada. O carro roubado foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Igarapé-Açu, onde o caso foi registrado. As buscas continuam na região, na tentativa de prender supostos comparsas do homem.

Por:O Liberal

