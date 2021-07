Cruzeiro e Coritiba fazem jogo morno e só empatam na Série B

O Cruzeiro recebeu o Coritiba no Mineirão em busca de recuperação na Série B, mas acabou com o empate por 0 a 0 nesta terça-feira.

A equipe de Minas Gerais chega a quatro jogos sem vencer, mas interrompe a sequência de cinco vitórias consecutivas de seu adversário na competição.

O resultado leva o Cruzeiro aos dez pontos, na 13ª colocação do campeonato. Já o Coritiba segue na vice-liderança, com vinte pontos conquistados.

Pela próxima rodada da Série B, o Cruzeiro vai ao Nilton Santos e visita o Botafogo. A partida será realizada às 16h30 (de Brasília) deste sábado. Já o Coritiba volta ao Couto Pereira e recebe o Vasco na próxima terça-feira, às 21h30.

O jogo – Com proposta de jogo ofensiva, o Cruzeiro buscou dominar as ações no meio de campo, mas sofreu com a falta de espaço e criatividade para chegar ao gol do Coritiba no primeiro tempo. Do outro lado, a equipe comandada por Gustavo Morínigo apostou nos contra-ataques rápidos para ameaçar.

O destaque positivo dos mineiros ficou pelo bom primeiro tempo de Marcinho, que ajudou a equipe a atacar com mais perigo e até finalizou uma jogada perigosa aos 21 minutos, mas mandou para fora. Do lado do Coritiba, Rafinha e Léo Gamalho foram os nomes mais acionados no ataque.

Os visitantes voltaram melhor na segunda etapa e conseguiram ficar mais com a posse de bola, mas também pouco chegaram ao gol do Cruzeiro. O técnico Mozart até tentou promover a estreia de Marcelo Moreno sob seu comando, mas a substituição não surtiu efeito no time.

As saídas de Marcinho e Airton dificultaram ainda mais a vida do meio de campo cruzeirense e o Coritiba não sofreu mais com lances perigosos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

