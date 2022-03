Suspeito é preso após invadir igreja e roubar celulares de pastores, em Parauapebas

O suspeito foi capturado por populares e entregue à polícia. (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

Ricardo Ribeiro Pereira fingia que estava armado para intimidar as vítimas

O suspeito Ricardo Ribeiro Pereira, foi preso, na manhã deste domingo (13), após invadir uma igreja e levar celulares de pastores, no bairro Cidade Jardim, próximo da PA-275, em Parauapebas, sudeste do Pará. (As informações são do Debate Carajás).

De acordo com informações de testemunhas, os militares foram acionados por populares para comparecer no bairro Novo Brasil, na divisa com o bairro Amazônia, pois um suposto ladrão havia sido capturado. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local, onde constatou a informação, encontrando o homem que foi detido.

A PM também foi informada que Ricardo Pereira havia cometido um roubo em uma igreja, e que ele teria subtraído alguns aparelhos celulares de pastores, colocando a mão sobre a cintura, para simular que estava armado. A polícia não divulgou balanço quanto aos prejuízos que o suspeito teria provocado às vítimas do assalto ao templo religioso.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão após ser reconhecido pelas vítimas e foi conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde segue à disposição da justiça.

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/17:19:05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...